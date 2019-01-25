بومريز يُسلّم تعديلات قانون الجامعات لرئيس مجلس النوّاب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قام وزير التّعليم بالحكومة المؤقّتة الدّكتور “فوزي بومريز” رفقة المجلس الأعلى للجامعات الليبية، بتسليم قانون الجامعات رقم “2” لسنة 2018م، إلى رئيس مجلس النوّاب المُستشار “عقيلة صالح ” ، وذلك بعد إضافة (التعديلات والملاحظات) النهائية إليه، والتي قُدمت لوزارة التعليم من قبل رؤساء الجامعات والأكاديميات الليبية.

هذا وتمت مراسم تسليم القانون يوم أمس الخميس، بمقر رئيس مجلس النوّاب بمدينة القُبة بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة “فاطمة الغالي” ورؤساء كل من جامعة بنغازي والجامعة المفتوحة، وجامعة عمر المختار وأعضاء من لجنة التعليم بمجلس النوّاب .

وعلى هامش تسليم القانون، قدم وزير التعليم والمجلس الأعلى للجامعات، درعاً تكريميا لرئيس مجلس النوّاب؛ وذلك لمساعيه الحثيثة وعطائه المستمر في دعم قطاع التعليم في ليبـيا.