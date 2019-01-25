لبيعها بسعرٍ مضاعفٍ .. القبض على مجموعة تقوم بتهريب غاز الطّهي بأحد الأماكن النّائية بالجبل الأخضر 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن عناصر مركز شرطة الفائدية، التّابعة لمديرية أمن شحّات، من ضبط أحد سيارات توزيع الغاز، بعد مرورها بالمنطقة، للذهاب إلى أحد الأماكن النائية؛ لإفراغ الشّحنة والمقدرة بعدد (280) أسطوانة في سيارات صغيرة، لبعض التجار الذين يستغلون نقص غاز الطهي .

وقال النّاطق باسم مديرية أمن شحات، الملازم “حسن بوإكريم” إنه بعد عملية الضبط والتحقيق مع السائق، اعترف بأن هذه الشّحنة خاصة بمنطقة زاوية العرقوب غرب مدينة البيضاء .

وذكر “بوإكريم” أنّ الجاني قام ببيع إسطونات الغاز، بسعر أعلى من السعر السابق، للتجار الذين يحاولون الاستفادة من مشكلة نقص الغاز، خاصة في الوقت الحالي مع انخفاض درجات الحرارة واستهلاك المواطنين لكميات كبيرة منه .

ولفت النّاطق أنه تمت مصادرة الكمية بالكامل، وإحالتها إلى جهاز الحرس البلدي، ليتم توزيعها على المواطنين بالسعرالرسمي .

وشهدت معظم مدن وقرى ومناطق الجبل الأخضر، تساقط حبات البرد، والثلج مع الأمطار الغزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ومع الأمطار الغزيرة شهدت عدة أحياء بمدينة البيضاء، وبلدية شحات انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، وخلت الشوارع من المارة وحركة السيارات؛ نتيجة لبرودة الطقس وبرك المياه في الطرق.

وأطلقت مديرية أمن الجبل الأخضر، تنبيها للمواطنين يتضمن «إطفاء المولد الكهربائي أثناء عملية تزويده بالوقود، ووضع المولد الكهربائي في مكان مفتوح يسمح بدخول الهواء؛ حتى لا تحدث أي حالة اختناق بسبب الدخان الخارج من عوادم المولد، مثلما جرى خلال الأعوام السابقة».

وناشدت مديرية الأمن المواطنين بـ«تخزين المحروقات مثل (البنزين والكيروسين والنفط) في مكان بعيد عن متناول الأطفال، وعن مصادر الحرارة، وأن يكون المكان متمتعا بتهوية جيدة لضمان دخول الهواء وخروجه».

وطالبت المديرية الأسر المستخدمة للمدفأة التي تعمل بالكيروسين المعروف شعبيًا بـ«القاز» بوضع «إناء به ماء فوق المدفأة من أجل إنتاج كمية من البخار داخل الغرفة، تضمن تجدد الهواء وعدم حدوث حالات اختناق».

كما طالبت المديرية من المواطنين «التأكد من إطفاء المدفأة وخاصة التي تعمل بالكهرباء أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لعودته أحيانا في أوقات متأخرة من الليلة، أثناء النوم، مما يؤدي إلى حدوث حريق داخل المنزل».