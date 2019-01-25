اللّجنة التّسييريّة الجديدة لنادي الهلال تستلم مهامها بشكلٍ رسميٍّ 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استلمت اللّجنة التّسييريّة الجديدة لنادي الهلال أمس الخميس، مهامها بشكل رسمي، من اللّجنة السّابقة، خلال مراسم أُجريت بمقرّ هيئة الاتّصالات في مدينة بنغازي.

وقال مدير مكتب الرّياضة بنغازي “فرج نجم”، إنّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للشباب والرياضة “سالم بوزريدة” شكّل لجنة تسليم واستلام، مكوّنة من “مختار بوبكر الإحيمر” و”معز شفتر” و”فرج نجم” و”علي باوي”.

وأوضح نجم لـ”أخبار ليبيا 24″، أنّ عملية التسليم والاستلام، جرت بحضور اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية، ورئيس اللجنة التسييرية السابق للنادي وعدد من أعضاء اللجنة السابقة، وذلك بمقر الهيئة العامّة للاتّصالات.

يشار إلى أنّ اللجنة التسييرية الجديدة، برئاسة “إدريس غيث قدورة” و”فوزي جعودة” نائباً للرئيس، وبعضوية “عياد محمد الشحومي” و”حكيم الطيب”، و”محمد علي عمورة” و”سالم نصر مختا”ر، و”عادل الزروق بن عمران”.