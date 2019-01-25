عناية القلب في بنغازي الطبي تنفي دخول حالة تعاني مرض السّل الرّئوي المريض كان قد أخذ علاج ، مرض السل من قبل..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفى رئيس وحدة القلب بمركز بنغازي الطّبي “خالد اللافي” أمس الخميس، دخول حالة تعاني من مرض السّل الرئوي إلى قسم عناية القلب في المركز .

وقال “اللافي” وفقًا لما نقله مكتب الإعلام بالمركز :” بالنسبة إلى الحالة الموجودة في عناية القلب التي حدث عليها جدال عبر صفحات التّواصل الاجتماعي ، وما أشيع عنها من أنها تعاني مرض السّل (السل المفتوح)، أحب أن أطمئن المرافقين والمرضى وجميع الأطقم الطبية، إنّ هذا الكلام غير صحيح “.

وأوضح “اللافي” أنه تمّ استقبال الحالة، منذ أكثر من أسبوعين من المنطقة الجنوبية، على أساس أنها تعاني من ضعف في عضلة القلب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن أنها كانت تعاني من مرض السّل الرئوي قديما، وللعلم فإن كثيرا من المرضى الليبيين، تعرضوا لمرض السّل في مرحلة سابقة، ولكن لا يمكن اعتبارهم مصدرًا للعدوى؛ لأنهم أخذوا العلاج اللازم “.

وأضاف رئيس وحدة القلب ” وهذا المريض كان قد أخذ علاج ، مرض السل من قبل، وتم استقباله، وتعاملنا معه على أساس الشك، في احتمال وجود هذا المرض فيه، فقمنا بإجراء التحاليل اللازمة، ومنها كشف المخاط وتحليل الدم، واستشارة قسم أمراض الصدرية في المركز الطبي، كل هذه الإجراءات، أكدت بأن المريض غير مصاب حاليا بمرض السل الرئوي، وليس مصدرا للعدوى بأي مرض “.

وتابع اللافي ” نحن لدينا في مركز بنغازي الطبي، قسم مكافحة العدوى، وظيفته متابعة مثل هذه الحالات، وأي طارئ في حال حدث انتشار للعدوى في المركز .

ولفت إلى أنّ السّبب الرّئيسي لاستقبال الحالة في القسم، أنها كانت تعاني من ضعف في عضلة القلب، التي تعمل بمعدل أقل من 20 % من قدرتها، لذا لم يكن من الممكن نقلها إلى أي مكان آخر؛ نظرا لحالتها الحرجة.