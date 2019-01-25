استلامات جهاز الإمداد الطبي تجاوزت قيمتها 131 مليون دينار عام 2018 مركز بنغازي الطبي تسلم ما نسبته 20 %، أي ما يقارب 26 مليون دينار ليبي من تلك المواد..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت إدارة جهاز الإمداد الطّبي فرع بنغازي، أنّ قيمة ما جرى استلامه خلال العام 2018م، بلغت (131,275,204) دينار ليبي.

وتضمنت استلامات الإدارة، أدوية تخصصية ومستلزمات غسيل كلى، وتطعيمات وأنسولين، إلي جانب كميات بسيطة، من مشغلات المعامل والأغذية التخصصية والتخدير والمخدرات والأدوية النفسية والأشعة، وفقًا لما أكده الجهاز.

وأكد الجهاز، أن مركز بنغازي الطبي تسلم ما نسبته 20 %، أي ما يقارب 26 مليون دينار ليبي من تلك المواد، يليه مركز خدمات الكلى الهواري بنسبة 9% وقيمة مالية تصل لـ 12 مليون دينار ليبي، كما بلغت نسبة إدارة الخدمات الصحية بنغازي 7.7% بقيمة مالية قدرها 10 ملايين، متمثلة في التطعيمات والمستلزمات الخاصة بها، وبلغت حصة مركز البطنان الطبي 6 % بقيمة مالية تعدت 8 مليون دينار ليبي .

وكشف جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي، عن وصول عدد 370 ألف محقنة “السرنجات” سعة 0.5 مل، الخاصة بعدد من التطعيمات الروتينية.

ودعا الجهاز، مسؤولي التطعيمات بالخدمات الصحية التابعة للفرع، ضرورة التواصل للاستلام حيث سيبدأ التوزيع اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ومن جانبه، أفاد مركز مكافحة الأمراض بقرب وصول المحاقن الخاصة بتطعيم حديثي الولادة بي سي جي، خلال الأسبوع المقبل.