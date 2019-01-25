الأهلي بنغازي يحذّر محمّد عودة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حذّرتْ إدارة نادي الأهلي بنغازي، مدربَ الفريق الأوّل لكرة القدم، محمّد عودة بتطبيق شروط العقد الجزائية بحقّه في حال عدم التحاقه بالفريق، في الساعات القادمة، واستئناف عمله.

وأضافتْ إدارةُ الأهلي- في بيان لها – أنّ الإجراءات اللازمة ستتخذ كافتها، بما يضمن حقّ النادي، إذا لم يلتحق بالتدريبات،ذاكرةً أنّ الإدارة أوفت معه التزامتها بالمرتبات ومقدم العقد ووفرت له كل سبل الراحة.

يشار إلى أنّ لاعبي الأهلي بنغازي عادوا، بعد خروجهم من منافسات الكونفيدرالية، إلى ليبيا، ووضعوا، قبل أمس الأربعاء، خطّةً تدريبيّة في غياب المدرّب محمّد عودة.