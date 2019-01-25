أُعد لاستقبال زعماء العرب.. هل يستطيع مطار سرت بعد داعش استعادة مكانته ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

لطالما عبر خلاله أبرز قادة العرب يومًا ما، واستغلّه الإرهاب؛ ليكون منفسَه، سعى من خلاله للتوغل إلى مناطق المغرب العربي، واستجماع قواه، فأفضت به الحال ساحةً للمعارك التي دمرته.

مطار سرت الدولي يقع على بعد (20 كم) من جنوب المدينة، هاهو اليوم يشهد هبوطًا لأوّل طائرة، عقبَ قرابة 4 سنوات من توقف العمل بداخله؛ نتيجة دماره الناتج عن معارك شرسة بداخله؛ لاستئصال داعش من مفاصل سرت.

وقد استقبل مطار سرت، مساء الخميس، بعد توقفه عن العمل قرابة أربع سنوات، طائرةً مروحيّة على متنها وفد يترأسه المدير العامّ للشركة الليبية الوطنية للمطاحن والأعلاف صلاح اجويلي.

ولم تأتِ هذه الخطوة بشكل عشوائي، بل سبقته استعدادات؛ لتفعيل عمل المطار، شملت إعادة توصيل الكهرباء إلى المطار، إضافةً إلى بدء الشركة العامّة لخدمات النظافة سرت في تنظيف صالة المسافرين والمهبط.

وأقدم العاملين بالمطار نهاية العام 2018، على إعادة تشغيل برج المراقبة، وذلك بإصلاح كافة الأعطال الفنية وتركيب معدات جديدة له، بعد توصيل التيار الكهربائي من جديد للبرج.

وشهد المطار، أيضا، أعمالًا لصيانة صالات المسافرين والوصول، من قبل إحدى الشركات المحلية، إضافة إلى مهبط المطار الذي يعد من أكبر المهابط في المطارات الليبية،إذ يستقبل 50 طائرة ويبلغ طوله 4 كم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي أصدرها لوزارة المواصلات؛ لتفعيل مطار سرت الدولي، واستكمال المشاريع المتوقفة، به بعد تعرضه للدمار أثناء عملية البنيان المرصوص في حرب تحرير المدينة من تنظيم الدولة (داعش).

وكانت المعارك الشرسة في محيط مدينة سرت ومطارها قد بدأت في مايو 2016، بعد أن أطلق المجلس الرئاسي، عملية البنيان المرصوص؛ لتحرير سرت من قبضة داعش، المعارك التي اختتمت بطرد الإرهاب مهزوما مدحورًا.

هذا وأعلن ما يُعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) في العام 2015، سرت ولاية ًتابعة له، بعد أن أحكم سيطرته عليها، وبدأ يُشكل مؤسساته ويحاكم بقوانينه الخاصة، ويُجبر قاطني المدينة على إعلان ما وصفه بـ”الاستتابة”، في انفصال واضح عن الدولة المدنية.

واستقبل مطار سرت، وقت خضوع المدينة لحكم تنظيم داعش، قادةً بارزين في التنظيم يحملون جنسيات مختلفة مواصلين تمديدَ نفوذهم في شمال أفريقيا والمغرب العربي.

يذكر أن مطار القرضابية الدولي ، مطار سرت، حظي بأهميَّة عالية من بين مطارات ليبيا، فقد استقبلَ الكثير من كبار رؤساء الدول العربية والأجنبية، خصوصاً وقت القمَّة العربية عام 2010 نظراً إلى أن القمة كانت معقودة في سرت، ولذلك فقد قدِم مُعظم الحاضرون عبرَ المطار.