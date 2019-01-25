في جميع مبارياتها ..المحلّة تستبعد الفزاني وبنور كمحللين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طلبت إدارة نادي المحلّة، استبعاد اللّاعب السّابق “أسامة الفزاني” والمدرّب “جمال بنور” من تحليل مباريات فريقها الأوّل لكرة القدم في جميع المسابقات.

وأكّدت إدارة المحلّة في مراسلة لقناة ليبيا الرّياضيّة، أنّ هذا الطّلب جاء بعد خروج المذكورين عن النص، خلال تحليل مباراة المحلّة أمام الأهلي طرابلس، مضيفةً أنه اتّضح من خلال تحليلهم تعاطفهم وميولهم إلى المؤسّسات المنتمين لها

يشار إلى أنّ “أسامة الفزاني” و”جمال بنور” تواجدوا خلال إستوديو التّحليل الخاصّ بمباراة الأهلي طرابلس والمحلّة الإثنين الماضي، والتي توقفت بعد دخول جماهير محسوبة على الأهلي طرابلس لمدرجات الملعب.