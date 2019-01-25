مكافحة الإرهاب الإلكترونيّ تتّبع المجرمين والإرهابيّين في سبها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنتْ شعبة مكافحة الإرهاب الالكترونيّ، أمس الخميس، عن إطلاق منظومة أمنيّة تتّبع المجرمين والإرهابيين في مدينة سبها.

وأكدت الشعبة، أنّ عدد المجرمين والإرهابيين بلغ “1521” شخص، لافتةً إلى أنّ المنظومة المتطورةَ ستساعد على التعرف علي المطلوبين، حين مرورهم بالنقاط الأمنيّة التابعة لمنطقة سبها العسكرية.

وكانت قوّات الجيش الوطني والشرطة قد استلمت مقارًا واقعةً، ضمن ما يعرف بالمربع الأمنيّ، بوسط مدينة سبها،هي: مقرّ الأمن الداخلي والسجون، ومقر المطافئ ومثابة الشرطة، ومديرية الأمن الوطني، ومقرّ البحث الجنائي، ومبنى القيادات الشعبية.

وأكّد الناطق الرسميّ باسم القيادة العامّة للجيش الليبيّ، العميد أحمد المسماريّ، أن مستودعَ الوقود ومديريّة الأمن ومقر الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية عادت، بعد سيطرة قوات الجيش عليها، إلى العمل.

في حين أعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة التابعة لقوات الجيش الليبيّ بسطَ سيطرتها على مطار سبها الدولي بعد انسحاب كامل للمليشيات الخارجة عن القانون منه.

يذكر أنّ القيادة العامّة للجيش الليبي، أعلنت، منتصف يناير الجاري، عن انطلاق عمليات تحرير الجنوب من العصابات الإرهابيّة والإجراميّة، حيثُ تمكنتْ قوات الجيش من القضاء على أبرز قادة الإرهاب بالمنطقة.