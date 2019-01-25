مجلس النّواب يؤكّد تخصيص 82 مليون دينار سيولة نقدية لمناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مجلس النّواب أمس الخميس، تخصيص (82) مليون دينار ليبي، من السيولة النّقدية، لحل مشاكل توفر السّيولة لدى المواطنين بالمنطقة الجنوبية؛ وذلك بالتنسيق بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” أحميد حومة ” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء ” علي الحبري “.

وتكفّلت القوّات المسلّحة العربية اللّيبية – وفقًأ لما نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب – بنقل وتأمين الشّحنة التي من المتوقع وصولها لمناطق الجنوب، الإثنين المقبل للتخفيف من حدة ما يعانيه الأهالي بالمنطقة..

وكان الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السّلاك”، قد صرّح بأنّ دفعات من السيولة النقدية، وصلت يوم الإثنين الماضي إلى مناطق (أوباري، والقطرون، والديسة، وبنت بية، والغريفة، وأم الأرانب، ومرزق)، مشيرا إلى أنّ دفعات أخرى ستصل تباعًا، لمزيدٍ من المناطق في وقت لاحق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وتأتي هذه الإجراءات، إلحاقا بالزّيارة التي قام بها وفد حكومة الوفاق الوطني برئاسة وزير الحكم المحلي “ميلاد الطاهر”، والتي شملت عددًا من المناطق والبلديات في المنطقة الجنوبية، وفي إطار تعليمات رئيس المجلس الرئاسي بسرعة حل مختنقات المنطقة الجنوبية كافة، ومعالجة الأزمة معالجة شاملة، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية، احرزت تقدما كبيرا بعدة مناطق في الجنوب الليبي، والأوضاع الأمنية في هذه المناطق كان سببا في تعرقل وصول السيولة النقدية لسكانها.