ٍحمدو المصري يغيب عن التّرجي.. تعرّف على الأسباب !

ٍحمدو المصري يغيب عن التّرجي.. تعرّف على الأسباب !

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت الفحوصات الطّبيّة، غياب اللّيبي “حمدو المصري” عن فريقه التّرجي التّونسي، خلال الجولات المقبلة؛ نتيجة لإصابته.

وأثبتت الفحوصات الّتي أجراها اللاعب ــ اليوم الخميس ــ تعرّضه لإصابةٍ عضليّةٍ، تحتاج لأخذه فترة من الراحة .

وتعرض “حمدو” للإصابة خلال مباراة فريقه، أمام البنزرتي (الأربعاء)، في إطار مباراة مؤجلة، من الجولة (13) بالدوري التونسي، والتي تطلبت مغادرته الملعب منذ الدّقيقة التاسعة.

وبحسب تصريحات صحفيّة من الجهاز الطّبي للتّرجي، فإنّ اللاعب سيخضع إلى فحوصات جديدة بعد راحته ثلاثة أسابيع، للتّعرف على تطور حالته الصّحية، واتّخاذ القرار المناسب في شأن عودته للتّمارين.