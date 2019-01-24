إدارة “بنغازي الطبي” تأذن في صرف مرتبات الأطباء الجدد

أخباء ليبيا 24 – خاصّ

أَرجع المراقبُ الماليّ، بمركز بنغازي الطبي، خالد البدري أسبابَ تأخّر صرف مرتبات العاملين بالمركز شهري نوفمبر وديسمبر العامّ الماضي، إلى انشغالهم بإنهاء الإجراء الماليّ للأطباء الجدد وعددهم 420 طبيباً .

وقال البدري (وفقًا لما نشره مكتب الإعلام للمركز الطبي):”كان من المفترض دخول الأطباء الجدد ضمن ميزانية 2018 ، لكن الإجراء تأخّر بسبب إدراجهم في منظومة الازدواجية، فوجد أن عدداً منهم ليس لديه رقم وطنيّ، وانتظرنا حتّى تقديمهم لنا أرقامهم الوطنيّة، وعدد قليل منهم لديه ازدواجية عمل، ولم نستثنِ منهم أحدا؛ لأن الأطباء ليس لهم مهنة سوى الطب؛ لذا أعطيناهم فرصة؛ لتقديم رسائل استقالة من الجهات التي يتبعونها “.

ولفت البدري، إلى أنه جرى بعد ذلك إحالة الحوالة المالية، للمباشرة في صرف مرتبات الموظفين بالكامل، بالإضافة إلى الأطباء الجدد، مؤكدًا أن المرتبات ستودع مع بداية الأسبوع المقبل في جميع المصارف.

وأوضح، أن هؤلاء الأطباء جرى قبولهم بعد أن تواصلنا مع مدير عامّ مركز بنغازي الطبي عبدالكريم القبايلي في إحضار موافقة رئيس الوزراء على قبول الأطباء الليبيين الجدد بديلا عن الأطباء الأجانب الذين غادروا المدة الماضية.