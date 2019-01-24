بينها تركيب كاميرات متحركة في درنة…وكيل وزارة الداخليّة يتحدّث لـ”أخبار ليبيا24″ عنِ الإجراءات الأمنية في عدد من المدن

بينها تركيب كاميرات متحركة في درنة…وكيل وزارة الداخليّة يتحدّث لـ”أخبار ليبيا24″ عنِ الإجراءات الأمنية في عدد من المدن

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال، وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، عميد ميلود جواد:إنّ الوزارة لديها مشاريع استراتيجية ومهّمة، من أجل الحفاظ على الأمن، في العديد من المدن الليبيّة.

وأضاف جواد، في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″، أنه ستُوضَعُ كاميرات مراقبة في الشوارع والميادين والأماكن الحيويّة في مدن عدة، موضحًا أن الوزارة باشرت توقيعَ عدد من العقود الخاصّة؛ لتركيب منظومات كاميرات المراقبة، وقد رُصد المبالغ الماليّة المخصوص له.

ولفت وكيل وزارة الداخلية إلى أن مدينة طبرق كانت أُولى المدن الّتي يُوقع لها عقد مع إحدى الشركات، الأمنية المتخصصة في مجال تركيب كاميرات المراقبة، وكان مبلغ المشروع مرصودًا وموجودًا في حساب مديرية الأمن، منذ مدك، وتعثر، في الفترات السابقة، توقيع العد؛ لعدم استقرار الأسعار وستُركّب خلال ثلاثة أشهر.

وأفاد أن منظومة كاميرات متحركة على أعلى مستوى ستُركّب في مدينة درنة؛ لوضعها الأمني الخاصّ، وقد وُقِّع العقد الفعليّ، مع إحدى الشركات المتخصصة وباشرت العمل، وستكون الكاميرات بمدينة درنة غيرَ ثابتة؛ لخصوصيتها الأمنية.

وأوضح جواد أن هذه الكاميرات ستكون خاصّةً ومتطورةً وعالية التكاليف، وسيجرى تركيبها على مركبات متحرّكة، وإذا نجحت هذه الفكرة للكاميرات المتحركة، ستُعَمّم على كل المدن الليبية المزدحمة..ولاسيّما بنغازي، والبداية بمدينة درنة؛ لأنها تحتاج لهذه التقنية في الوقت الراهن.

وقال، عن الخطط الأمنية لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في الوقت الحالي، :”قامت وزارة الداخليّة بوضع خطة شاملة وسيتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل وتنفيذها على مدار السنوات 2018 – 2020، وهذه الخطة تم وضعها عن طريق وزارة الداخلية والبداية كانت من عام 2018 وعام 2019 لتكوين قوة في الغرف الأمنية درنة وبنغازي لدعم القوات المسلحة في هذه المناطق التي نعتبرها غير مستقرة نسبياً”.

وتابع وكيل وزارة الداخلية :”أما المدن المستقرة فقد وضعت وزارة الداخلية خطة تأمين؛ نهارية، وليلية. وسيشاهد المواطن استتبابَ الأمن في هذه المدن”.

وأشار جواد إلى أنّ الخطّة الأمنية، لمدينة بنغازي، تسير وفقَ الخطّة المرسومة، لا يخلو، عادةً، أيُّ مكان من حدوث الجرائم “العادية”، ووجود المجرمينَ، أمّا الجرائم الكبرى والخطف في بنغازي تعدّ في حكم الملغي، وسوف تشهد مدينة بنغازي استقرارًا أمنيًّا واضحًا للعيان.

وذكر وكيل الوزارة، فيما يختصّ بالجنوب، خُصصتْ مجموعة مساندة للقوات المسلحة قوامها حوالي 100، مركبة وقسمت هذه المجموعة إلى مجموعتين: المجموعة الأولى الدوريات الصحراوية في الجنوب، ومجموعة الأخرى الدعم المركز في الجنوب.

وأفاد جواد أن هذه القوّة ستقوم باستلام الأماكن المحررة منَ القوات المسلحة وسيُتمركز فيها حفاظًا على الأمن حتّى حين تفعيل مديريات الأمن في الجنوب.