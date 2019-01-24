مطار بنينا يستقبل طائرة شحنٍ تابعةً لشركة الخطوط الجويّة الليبية

الأدوية ستكون مَعفيةً من رسوم التخزين..

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شهِد مطار بنينا الدولي، أمس الأربعاء، احتفالا بمناسبة هبوط أوّل طائرة للشحن نوع A 300، تابعة للخطوط الجوّية الليبية، قدِمتْ من مطار اسطنبول .

وقال مدير إدارة مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي في كلمة ألقاها،في أثناء الحفل: إن طائرة الشحن التي ضمّتها الشركة سوف تكون في خدمة الليبيين، مؤكداً أن الأدوية ستكون مَعفيةً من رسوم التخزين، إضافةً إلى تخفيض رسوم تخزين االبضائع الأخرى .

وحضر الاحتفالَ رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير إدارة مطار بنينا، وعدد من المسؤولين في إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني.

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