أميمة: السادس من أبريل المقبل موعد انتخاب المجلس البلدي مصراتة في دورته الثانية باب تسجيل الناخبين فُتح في الثاني عشر من ديسمبر الماضي..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تستعد مدينة مصراتة لانتخاب مجلسها البلدي في دورته الثانية (2019-2023)، في أبريل المقبل، بعد فتح باب تسجيل الناخبينَ في ديسمبر من العام الماضي.

وأوضحت اللجنة، في حفل إشهار انطلاق الدورة الثانية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة أمس الأربعاء، أن انتخابَ المجلس سيكون في السادس من شهر أبريل المقبل، مؤكدةً أن باب تسجيل الناخبين فُتح في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، وأن تسجيل المرشحين سيبدأ في الخامس من مارس المقبل.

وأضافت اللجنة، أن إعلان النتائج سيكون في السابع عشر من أبريل المقبل،وسيُنتخب عميد للبلديّة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن يكون التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس اللاحق في الثلاثين من أبريل.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة “الطيب أميمة” : إن عدد المسجلين ناخبين بالبلدية، حتّى الآن، بلغ 88717 ناخباً، مضيفاً أن مصراتة تضمّ العدد الأكبر من مراكز الانتخاب، البالغ عددها 80 مركز انتخابي، 74 منها بمصراتة، إضافةً إلى 6 مراكز، 3 منها في الوشكة، ومثلها في “أبو قرين”.

ونوه “أميمة” إلى أن الحدود الإدارية لبلدية مصراتة في عملية الانتخاب ستكون من الدافنية غرباً إلى شرقي الوشكة، مُؤكداً أن عملية الانتخاب المقبلة تجربة ثالثة على المستوى المحلي، في مصراتة، ومعرباً عن تسجيل العدد الأكبر من الناخبين، ومُوضحاً أن عدد المؤهلين لانتخاب المجلس البلدي المقبل هو 210867 ناخب.

وتابع أن المجلس البلدي مصراتة المقبل سيضم 9 أعضاء، بسبب عدد سكانها يزيد عن 250 ألف نسمة، موضحاً أن 7 من الأعضاء عن الفئة العامة، ومرشح عن المرأة، وآخر عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد، من جهته، عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة “سليمان الفقيه” خلال حفل الإشهار على ضرورة تحمل المسؤولية في هذه الأوقات الصعبة، مطالباً باختيار الأفضل دون محاباة، تحت أي مبرر.

وأكد الفقيه، على ضرورة أن ينجز الاستحقاق على الوجه الأكمل، مضيفاً أن مدينة مصراتة يجب أن تكون المدينة لبنة في بناء ليبيا لا معولا لهدمها (وفق قوله).

أشار، في السياق نفسه، عميد بلدية مصراتة “مصطفى كرواد” إلى حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال الولاية الأولى للمجلس (2014-2019)، منوهاً إلى أ نالمجلس على استعداد لبدل مزيد من الجهود وتقديم المشورة لمن أراد، والتعاون مع من ينتخبه الشارع في مدينة مصراتة، داعياً للتكاثف.

هذا.. وقال مدير مفوضية المجتمع المدني بمصراتة “رمضان معيتيق” أن المفوضية ،وما تضمّه من مؤسسات مجتمع مدني، على استعداد؛ لتكون شريك للجنة الفرعية في إنجاز الاستحقاق المقبل، ومراقبة العملية الانتخابية( وفق قوله).

ونصت المادّة الرابعة، من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 18 لسنة 2019 الصادر في السابع من يناير الجاري، على أن انتخاب أعضاء المجلس البلدي يكون بالاقتراع سريّاً، العام المباشر، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة للفئة العامة ونظام الفائز الأول لفئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار في النطاق الإداري للبلدية.

وكان رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية “سالم بن تاهية” قد أكّد، في وقت سابق لوسائل الإعلام، أن إجراء انتخابات في البلديات المنتهية ولايتها، ستجرى مارس المقبل.