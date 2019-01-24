فرعي بنغازي لكرة الطائرة يتوج فرق الفئات السنية 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نظّم الاتّحاد الفرعيّ، لكرة الطائرة بنغازي، أمس الأربعاء، احتفاليّةً قام فيها بتسليم كوؤس وجوائز مسابقات الفئات السنية للموسم 2018-2019.

وسبق الاحتفاليّةَ نهائيُّ مسابقة المنطقة الشرقيّة، فئة الآمال، التي نجح فيها فريق المروج؛ ليتوج، عقب تفوقه على النصر بنتيجه ثلاثة أشواط دون رد، ببطولتها.

وتُوّج، في مسابقتي الكأس والدوري، فريق براعم النصر، وتوّج بدوري وكأس مسابقة الآمال، فريق المروج، فيما توّج الأهلي بنغازي بطلاً لكأس الدوري فئة الأواسط.

وحضر الاحتفاليّة عددٌ من الشخصيات الرياضة بالاتّحاد الليبي العامّ لكرة الطائرة والاتّحاد الفرعي والمهتمين باللعبة.