مصلحة الأحوال المدنيّة تعلنُ حصولَ عائلة القذافي على أرقامٍ وطنيّة الإجراءات المطلوبة من عائلة القذافي سببتْ تأخيرَ صدور الأرقام ..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن مديرُ مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، حصولَ أبناء معمر القذافي وزوجته صفية فركاش على الأرقام الوطنيّة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأكّد بالتمر أن الإجراءات المطلوبة من عائلة القذافي سببتْ تأخيرَ صدور الأرقام، موضحًا أن المصلحة تبتعد عنِ التجاذبات السياسيّة في البلاد، وأن وأولوياتها خدمةُ المواطن داخل البلاد وخارجها.

يشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية قد أوقفت، في وقت سابق، حصول أبناء القذافي وزوجته على أرقام وطنيّة بسبب عدم استكمال إجراءاتهم القانونيّة المطلوبة.