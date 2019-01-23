بقصّ شريطِ الافتتاح .. الإعلان رسميّاً عن عودة نيابة درنة مجددا بعد مذابح ساحة العتيق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

من بعد موجةِ الاغتيالات، الّتي طالت القضاء بالمدينة، أثناء سيطرة التّنظيم والجماعات الإرهابية المسلّحة، أغلقت النيّابة، واستبدلها التّنظيم بإقامة الحدّ المزعوم وهو “الذّبح وقطع الأيدي” علنًا بساحة مسجد “العتيق” الّذي شهد مجازرا عدّة، من بينها ذبح العسكري “عبدالنّبي الشّرقاوي” على مرأى النّاس، وحشد من الأطفال اللذين كانوا يكبروا “الله أكبر” حين فُصل رأسه عن جسده بصورة بشعة جدا.

كانت داعش تحاول جعل الأطفال قضاة حقيقين لها، تربيهم على الوحشية والدم، ومن حينها ضاعت الحقوق وساد الفجور، وازدادت دائرة الخوف في نفوس سكان المدينة .

ومن ذلك الوقت درنة، دون نيابة أو أي دائرة قانونية عسكرية حكومية ،بل كان قانون الغابة هو السائد حتى أنهم أصبحوا يطلقون على أنفسهم “أسود درنة”، بحسب وصفهم .

ومنذ خروج التنظيم إلى سرت، وبسط سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة “بوسليم” لم يتغير في الأمر شيء، لكن أصبح أكثر سوء، فهم من يرتكبون الجرائم بحق الناس ولاحسيب ولارقيب عليهم، فكانوا يتداولون الفساد علنا .

وبعد سيطرة قوات الجيش على المدينة بشهر يوليو 2018م، بدأت الدوائر الحكومية والقانونية والعسكرية، في استئناف عملها بعد صيانة مقراتهم، بحكم أنها كانت تحت ألسن نيران الحرب ومأمن للإرهابين طيلة فترة تواجدهم .

وبالأمس تم حفل الإعلان عن افتتاح النيابة الجزئية العسكرية بالمدينة، بفندق اللؤلؤة درنة وقد حضر هذا الحفل المدعي العام العسكري اللواء “فرج الصوصاع”، ورئيس النيابة الكلية العسكرية عميد “عبد العزيز بو الحاسية”، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة وضباط وزارة الداخلية، وعميد بلدية درنة، ورئيس مجلس حكماء وأعيان درنة .

حيث ألقيت مجموعة من الكلمات بالمناسبة، وأكد الجميع أنه لا يمكن قيام الدولة إلا بوجود قضاء عادل وقانون وقوة عسكرية.

وقُدمت أيضا شهادات تقدير بالمناسبة، لكل من ساهم في إعادة النيابة الجزئية العسكرية للمدينة درنة على رأسهم المشير أركان حرب “خليفة حفتر”، ورئيس الأركان العامة الفريق “عبد الرازق الناظوري”، واللواء “ونيس بوخمادة” آمر قوات الصاعقة، والمدعي العام، وتم تكريم أسر الشّهداء من القضاء، الذين اغتيلوا خلال سيطرة تنظيم الدولة على المدينة؛ تقديرا ووفاءً لأرواحهم التي زهقت من أجل إحقاق الحق .

واختتمَ الحفل بقصّ شريط الافتتاح؛ ليعلن رسمياً البدء الفعلي لعمل النيابة.