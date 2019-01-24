الخطوط الجويّة اللّيبية تعلن تشغيل خطّ شحنٍ جويٍّ من إسطنبول إلى بنغازي الرّحلات ستكون منتظمةً ومجدولةً بواقعِ عدد ثلاث رحلات إسبوعياً..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت شركة الخطوط الجويّة اللّيبية، اليوم الأربعاء، عن فتح وتشغيل خطِّ شحنٍ جويٍّ، من مدينة إسطنبول التّركية إلى مدينة بنغازي.

وأكّدت الشّركة – عبر صفحتها الرّسميةّ على الفيس بوك – أنّ الرّحلات ستكون منتظمةً ومجدولةً بواقعِ عدد ثلاث رحلات إسبوعياً إلى بنغازي، وكذلك عدد ثلاثة رحلات إلى مطار مصراتة الدّولي على الطائرة (AirBus 300 ).

وأوضحت، أنّ الحمولة خلال الشّحن تصل إلى (43) طن، حسب العقد المبرم مع الشّركة المشغلة MNG، لافتًا إلى أنّه بخصوص قبول الشّحن بـ “تركيا” يكون عن طريق شركة الصّحراء للشحن الجوي والبحري، وهي الوكيل المعتمد لشركة الخطوط الجويّة الليبية بـ “تركيا”.