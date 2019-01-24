الأخضر يواصل انتصاراته ويهزم خليج سرت في الدّوري اللّيبي

8

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حقّق فريق الأخضر، اليوم الأربعاء، فوزه الرّابع على التّوالي في الدوري الليبي الممتاز، لكرة القدم، بعد تفوقه على ضيفة خليج سرت.

وجاءت نتيجة المباراة، التي اُقيمت على ملعب شيخ الشّهداء (عمر المختار) في الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (1-0) .

وسجّل هدف الأخضر الوحيد اللاعب “حسن ماتا” في الدقيقة (53) من الشّوط الثّاني.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد الأخضر (12) نقطة من (4) مباريات، ومازال الأخضر في المركز ما قبل الأخير، بنقطة وحيدة في 4 مباريات.

مقالات ذات صلة

تعادل <<مخيّب>> في لقاء أبوسليم والاتّحاد المصراتي

المحلّة يعترض، والمسابقات تقرّر استكمال مباراته أمام الأهلي طرابلس 

محمد صلاح “يختفي” من تويتر وفيسبوك

جماهير شباب الجبل تصيب، بالألعاب الناريّة، أحد مهاجمي الهلال.

المزيد

تعادل <<مخيّب>> في لقاء أبوسليم والاتّحاد المصراتي

المحلّة يعترض، والمسابقات تقرّر استكمال مباراته أمام الأهلي…

محمد صلاح “يختفي” من تويتر وفيسبوك

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24