الأخضر يواصل انتصاراته ويهزم خليج سرت في الدّوري اللّيبي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حقّق فريق الأخضر، اليوم الأربعاء، فوزه الرّابع على التّوالي في الدوري الليبي الممتاز، لكرة القدم، بعد تفوقه على ضيفة خليج سرت.

وجاءت نتيجة المباراة، التي اُقيمت على ملعب شيخ الشّهداء (عمر المختار) في الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (1-0) .

وسجّل هدف الأخضر الوحيد اللاعب “حسن ماتا” في الدقيقة (53) من الشّوط الثّاني.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد الأخضر (12) نقطة من (4) مباريات، ومازال الأخضر في المركز ما قبل الأخير، بنقطة وحيدة في 4 مباريات.