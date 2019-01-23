المطالبة بالإسراع في حصر وترقيم الثّروة الحيوانيّة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب رئيس اللّجنة المركزيّة، للحملة الوطنيّة، لحصر وترقيم الثّروة الحيوانيّة بالهيئة العامّة للزّراعة والثّروة الحيوانيّة والبحريّة، مربي المواشي بالإسراع في حصر وترقيم الثّروة الحيوانية عن طريق مكاتب اللّجنة بالبلديات .

وشدّد رئيس اللجنة، على كافة المربيين، ضرورة الانتهاء من الحصر قبل نهاية موعد الحملة ، ويأتي هذا من خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المركزية، للحملة (اليوم)في مدينة البيضاء .

ويعد مشروع حصر وترقيم الثروة الحيوانية، هو أحد المشاريع الأساسية، بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، التي تهدف إلى توفير معلومات مفصلة ودقيقة وواضحة، عن أعداد وأنواع الحيوانات وتوزيعها الجغرافي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في تطوير الخطط والبرامج والسياسات المناسبة، لقطاع الثروة الحيوانية، وتنظيم الخدمات المقدمة إلى مربي الحيوانات؛ لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي .