بوشناف يرحّب بإعلان البعثة الأمميّة للممارسة أعمالها في بنغازي لكون البعثة قد تنبهت أنّ بنغازي وشرق ليبيا، جزء من هذا الوطن الذي أوكلت إليهم مهمة خلق حلولٍ لأزمتهِ

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

رحّب وزير الدّاخليّة في الحكومة المؤقّتة المستشار “إبراهيم بوشناف” بإعلان البعثة الأمميّة للدّعم في ليبيا، وعزمها على ممارسة بعض أعمالها في مدينة بنغازي .

وطلب” بوشناف” من رئيس البعثة “غسّان سلامة” بياناً بكامل أسماء الموظفين الّذين سيباشرون العمل، من مكتب البعثة في بنغازي، ملحقا بصور من جوازات سفرهم، وكل ما يتعلّق بالمبنى الّذي وقع عليه اختيارهم.

وأشاد الوزير بإعلان البعثة، عزمها على ممارسة بعض أعمالها في مدينة بنغازي، لكون البعثة قد تنبهت أنّ بنغازي وشرق ليبيا، جزء من هذا الوطن الذي أوكلت إليهم مهمة خلق حلولٍ لأزمتهِ.