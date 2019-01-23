تعادل <<مخيّب>> في لقاء أبوسليم والاتّحاد المصراتي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

انتهى لقاء فريق الاتّحاد المصراتي، ومستضيفه أبو سليم ــ مساء الثلاثاءــ بالتّعادل السّلبي، دون أهداف في المباراة الّتي لُعبت على أرضيّة ملعب الزّاوية.

ولم ترتقِ المباراة الّتي لُعبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، للمجوعة الثّانية من مسابقة الدّوري اللّيبي الممتاز،إلى المستوى المطلوب، وجاءت في مستوى أقل من المتوسط .

وبهذه النّتيجة ارتقى أبوسليم إلى المركز الرّابع، في سلّم التّرتيب برصيد (8) نقاط، من (5) مباريات، بينما ارتفع رصيد الاتّحاد المصراتي إلى (5) نقاط في المركز السّادس رفقة الوحدة.