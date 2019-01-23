جنائيّ البيضاء يضبط أسلحة ومخدرات في محلات بيع السجائر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

شن قسمُ البحث الجنائيّ بمدينة البيضاء التابع لمديرية أمن الجبل الأخضر، أمس الثلاثاء، حملات، بمدينة البيضاء، على محلات بيع السجائر بالمدينة.

وقال رئيسُ البحث الجنائيّ، البيضاء، عقيد سعيد العجيل: إنّ الحملة استهدفتَ محال السجائر، بالمدينة، ورصدتِ الكثيرَ من المخالفات الّتي تباع فيها، مؤكّدًا أنّ بعضَها يتاجر أصحابُها بالأسلحة والذخائر والألعاب النارية الخطِرة.

وأضاف العجيل أنهم ضبطوا، في بعض محلات السجائر، أنواعًا من المخدرات وملابس الجيش الليبي، يقوم، على نحو غير مشروعٍ، أصحاب المحلات بالمتاجرة بها.

ولفت إلى أنّ المضبوطات رُصدت، وأُغلقتِ المحلات المخالفة، وأحيلتِ القضيةُ إلى الجهات المتخصصة، مؤكّداً أنّ الحملات لن تتوقف حتي تطهير المدينة من المخالفات.