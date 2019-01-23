المحلّة يعترض، والمسابقات تقرّر استكمال مباراته أمام الأهلي طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قرّرت لجنةُ تنظيم المسابقات، بالاتّحاد الليبي لكرة القدم، استكمالَ مباراة الأهلي طرابلس وضيفه المحلّة، يوم الخميس المقبل على تمام الساعة 3:30 بعد الظهر، على أرضيّة ملعب الخمس بطاقم التحكيم نفسِه، الّذي أدار اللقاء المتوقف .

وكان حكم المباراة، السنوسيّ الحبيب، قد أوقف مباراةَ الأهلي طرابلس والخمس أمس الإثنين في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأوّل بسببب دخولِ أعداد منَ جماهير الأهلي طرابلس مدرجاتِ الملعب، وكانت النتيجةُ، حينها، تشير إلى تقدم الأهلي طرابلس 1-0 بهدف عبدالرحمن العمامي.

وقد طالب النادي، في بيان أصدره تحصلت أخبارُ ليبيا 24 على نسخة منه ، باحتساب المباراة لصالحه، مؤكّدًا استحقاقه نتيجةَ (2-0) مستندًا على المادّة (77) والفقرة الثالثة من اللائحة المسيرة، لمنافسات كرة القدم .

يذكر أن إيقاف المباراة جاء بعد طلب من إداري فريق المحلة، بسبب احتجاج لاعبي المحلة على وجود الجمهور داخل مدرجات الملعب .