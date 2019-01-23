تفكيك خلية إرهابية بايعت “داعش” بالمغرب

أخبار ليبيا 24

تمكنتِ الشرطة المغربيّة من تفكيك خليّة إرهابيّة، تتكوّن من 13 فردًا، وفق ما ذكره، الأربعاءَ، بيانٌ لوزارة الداخلية.

وأضاف بيانُ الوزارة الداخلية المغربية أنّ الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، بينهم معتقلان بقضايا الإرهاب، وأن الموقوفين ينشطون في: قلعة السراغنة، وسلا، والدار البيضاء، والمحمدية.

حُجزت، وخلال عملية التفتيش، أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى مخطوط يبايع فيه أفراد الخليّة زعيمَ تنظيم داعش.

وأكّدت الأبحاث أن أفراد الخليّة الموالين لـ”داعش” قاموا بالدعاية لهذا التنظيم الإرهابي، وسعوا إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف سلامةَ الأشخاص والنظام العام.

وأوضح المصدر أن التحقيق مستمرٌّ مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامّة المتخصصة.