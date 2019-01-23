رأس حيوان مجهول يثير مخاوفَ سكّان البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نشر جهاز الحرس البلديّ، البيضاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، توضيحًا، لما وصفها بإشاعات صفحات التواصل الاجتماعيّ، بشأن العثور على رأس أحد الحيوانات بأحد المطاعم داخل المدينة أو خارجها .

وأكّد الجهاز، عبر صفحته، العثورَ على رأس لأحد الحيوانات مسلوخًا ولا زال به آثار الدم مما يعنى يدل إلى أنّه سُلخَ صباحًا فى الشارع السكني حيث وجد الرأس، وأبلغ سكّان الحيّ.

ونشر جهاز الحرس، في صفحته، معبرًا عن استغرابه من أن الرأس الّذي لم يعرف أي من الحيوانات هو.. وُجد مقطوعَ الأُذنينِ، ونصف اللسان، ومأخوذًا منه نابان، ولمْ يعلمْ أسبابَ استقطاع هذه الأجزاء منه، ثمّ رميه فى حي سكني.

وقال الجهاز: إنه سوف يقوم بإرسال الرأس المجهول إلى الصحّة الحيوانية للتعرف على نوع الحيوان .

وكانت صفحات عدة قد نشرت أخبارًا متفاوتةً منها ما يتحدّث عن عمليات سحر وشعوذة، ومنها ما يتحدّث عن مخاوفَ من استخدام لحوم حيوانات محرمٌ أكلها في المطاعم، ويظل الرأس المجهول قضية جديدة تستحق المتابعة؛ حتّى يُصدر تقريرُ مكتب الصحة الحيوانية.