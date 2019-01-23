السويحلي يكتسح رفيقَ برباعية مقابل هدفين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نجح فريق السويحلي، أمس الثلاثاء، في التفوق على ضيفه رفيق، بنتيجة (4-2) في مباراة على أرضيّة ملعب مصراتة البلدي، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم.

وهو فوزٌ ثانٍ ، على التوالي، للسويحلي بقيادة مدربه الجديد عبد الحفيظ اربيش.

وتقدّم السويحلي بهدف يعدّ الأسرع، هذا الموسمَ، من محترفه البرازيلي: أوثيمار بعد مرور 40 ثانية، وأضاف نجم المباراة محمّد المنقوش الهدفينِ: الثاني، والثالث، في الدقيقتين 45 و53، فيما أضاف علي القماطي الهدف الرابع للسويحلي، في الوقت الضائع.

وسجّل معاذ قنيدي هدف رفيق الأوّل، في الدقيقة 82، وأضاف علي العيساوي هدفاً في الدقيقة 93، وأضاع مهاجم رفيق نادر قريش ركلةَ جزاءٍ.

رفع فريق السويحلي، بهذا الفوز، رصيدَه إلى 12 نقطة ملتحقًا بفريق الاتّحاد في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد رفيق عند ثلاث نقاط ومن دون أي انتصار بعد مرور 5 جولات من المسابقة .