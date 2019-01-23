جماهير شباب الجبل تصيب، بالألعاب الناريّة، أحد مهاجمي الهلال.

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض مهاجمُ فريق الهلال علي الشريف لإصابة في وجهه سببها ألعاب ناريّة ألقتها جماهير، في لقاء فريقه أمام شباب الجبل الإثنين الماضي، على أرضية ملعب نادي الأخضر .

ونشرتْ صفحة نادي الهلال، على فيسبوك، صورًا لإصابة اللاعب، وكتبت «الحمد لله على السلامه لمهاجم نادي الهلال “علي الشريف» الّذي تعرض إلى إصابة، تحت العين مباشرةً، بعد أن خرج بعضُ جماهير نادي شباب الجبل عن النصّ وألقت بالألعاب الناريّة عليه، دفع الله ما كان أعظم، والحمد لله على السلامة (الكابتن) .

وانتهتِ المباراة بفوز الصّداقة 1-0 بهدف سجله اللّاعب محمّد صلاح في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .