إفحيمة: الإحاطة الأخيرة لسلامة عن الوضع في ليبيا لم تكن سوى اجترار لإنجازات باهتة الحلول التلفيقية لن تكون بحالٍ من الأحوال قاعدة متينة لبناء الدّولة في ليبيا ..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال عضو مجلس النّواب “صالح إفحيمة” إنّ الإحاطة الأخيرة للمبعوثِ الأممي “غسان سلامة” أمام مجلس الأمن، عن الوضع في ليبيا لم تكن سوى اجترار لإنجازات باهتة، وصفها هو نفسه في إحاطته بأنها “هشّة”.

أضاف “إفحيمة” أن الحلول التلفيقية لن تكون بحالٍ من الأحوال قاعدة متينة لبناء الدّولة في ليبيا ، كما أن التّعنت من طرف البعثة ورئيسها، ومحاولة فرض الحلّ المرغوب، وترك الحلول الممكنة لن يزيد الوضع إلا سوءً وأصبح من الواضح، أنه لا أحد يملك خارطة حقيقية للحلّ الجذري للأزمة في ليبيا خصوصا بعد هذه الإحاطة، وأنّ البعثة نفسها تتحرّك، وفقا لتعليمات متناقضة تأتيها من أطراف دولية مختلفة المصالح حول ليبيا، مما يفسر هذا التّخبط المخجل الذي تقع فيه شخصية لها خبرتها السياسية كشخصية غسان سلامة.

وأشارإفحيمة أنّ “سلامة” أصبح يكيل بمكيالين ويستخدم صلاحيات البعثة وصلاحياته، كمبعوث لتغليب طرف سياسي بعينه على آخر، حيث أنه لا يخفي انبهاره بما يقوم به هذا الطرف حتى وإن كان هذا العمل، هو مجرد تعيين وكيل وزارة ، أو ربما مدير إدارة في وزارة ما، وبالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه، والتي يقابلها إهماله لأعمال وطنية أخرى هي أكبر حجما وأكثر نفعا للبلاد، كعملية تأمين الجنوب مثلاً التي يخوضها الجيش الليبي حاليا، وهذا أكبر دليل على التحيّز المدروس والممنهج .

وختم “إفحيمة” قائلا إنّ خارطة الطّريق الّتي قدمتها البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الاستقرار في ليبيا، تحولت عن مسارها وأصبحت مجرد خطّة هدفها إجراء انتخابات، ولا يهمّ إذا حققت هذه الانتخابات الاستقرار المنشود أم لم تحققه .

والحلّ الجذري والنهائي للأزمة السياسية في ليبيا ـــ من وجهة نظر إفحيمة ـــ لن يكون إلا ذاك الحلّ النّابع عن قناعة كلّ الليبيين، باختلاف أطيافهم السّياسية أمّا الحلول التلفيقية، فلن تحقق سوى مصالح من جاؤوا بها من الخارج، وبعض ممن تخدم مصالحهم الشّخصية أو الحزبية أو الطّائفية، أو حتى الجهوية في الداخل، وأنّ أيّ حلّ لا يمرّ عبر البوابات الثّلاثة المتوالية التّالية، لن يكون حلًّا جذريًّا ونهائياًّ، للأزمة (توحيد المؤسّسات في ظلّ سلطة تنفيذية موحدة، والاستفتاء على الّدستو والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة – وإجراء انتخابات تشريعية و رئاسية “متزامنة” على الأساس القانوني للدستور الدائم للبلاد).