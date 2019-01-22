تعليم المؤقّتة تطالب المعلمين بعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء الحصص

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب وكيل وزارة التّعليم المكلّف الأستاذ “خالد إسبيته” مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بخصوص التّأكيد من قبل مُديري المدارس على السّادة المعلمين، بعدم استخدام الهاتف النّقال داخل الفصول الدّراسية أثناء الحصص.

وجاء في كتاب وكيل وزارة التّعليم المكلّف، أنه لوحظ من خلال الشكاوي المتعدّدة الشّفوية والمكتوبة، استخدام بعض المعلمين، الهاتف النقال أثناء الحصّة والانشغال به عن الطلاب، وكذلك خوض بعضهم، في أحاديث خارجة عن المقرّرات الدّراسية؛ مما يسبب في إضاعة الوعاء الزمني المخصّص للطلاب، وهذا من شأنه التأثير سلبا على تحصيل الطلاب، وإكمال المقرّرات الدّراسية بأريحية ويسر.