حصر وحماية مزارع “التّين” في عدد من المشاريع ببنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد رئيس الهيئة العامّة للزّراعة والثّروة الحيوانيّة، والبحريّة بالحكومة المؤقّتة المهندس “محمّد عبد العالي” اجتماعا مع منسق قطاع الزّراعة ببلدية بنغازي المهندس “مفتاح الخشمي”في مقرّ الهيئة بشحات، بحضور المكتب القانوني بالهيئة .

الاجتماع تطرّق ــ أمس الإثنين ــ إلى العديد من المواضيع، أهمّها أملاك القطاع والعمل على حمايتها من الاعتداءات والنتائج الأوليّة، لعملية حصر المزارع في عدد من المشاريع، مثل الكروم والتّين .

كما تم مناقشة عمل مكتب الثّروة البحرية بنغازي، وتم الاتفاق على آلية عمل إدارية وقانونية لحلحلة المشاكل التي تعيق عمل قطاع الزّراعة بنغازي .