بعد حادثتي كافي “كازا” و”شادي الفلسطيني” .. داخليّة المؤقّتة تَحجب أخبارها عن مواقع التّواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت وزارة الدّاخلية في الحكومة اللّيبية المؤقّتة، أنها ستنظم مؤتمرا صحفيًا أسبوعيا، لعرض ما يستجدّ من أعمال وقرارات خاصّة بالوزارة .

وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة الدّاخلية رائد “طارق الخراز”، إنّ الوزير “إبراهيم بوشناف” أصدر تعليماته، بإغلاق كلّ الصّفحات الرّسمية للإدارات والمديريات، التابعة للوزارة على وسائل التّواصل الاجتماعي .

وأشار ا”لخراز” إلى أنّ مكتب إعلام وزارة الدّاخلية، سيكون الوحيد المعني، بالتّواصل مع القنوات والإذاعات المسموعة ووكالات الأنباء .

يشار إلى أنّ حادثة إغلاق كافي نسائي في مدينة بنغازي، وما نشرته إحدى الصّفحات التاّبعة للوزارة حوله، أثارت موجة غضب كبيرة، وزاد من حدّتها ما تم تداوله اليومين الماضيين حول ضبط شخص فلسطيني، قام بإغواء فتيات من جامعة بنغازي والعرب الطبية وأنّ ما يجري هو تعدٍ صارخ على سمعة نساء المدينة .

وقال “الخراز” إنّ حصر مصدر المعلومات الموثّقة في قناة واحدة وهي مكتب إعلام الوزارة سوف يسهم في إيصالها بشكلٍ صحيحٍ ومقنن، وسيحافظ على عدم انتشار الإشاعات المغرضة والأخبار المغلوطة .