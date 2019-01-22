النّواب يوافق على تعديلات قانون الاستفتاء على مشروع الدستور 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من المواضيع الهامّة ، أبرزها تعديل قانون الاستفتاء ورسوم بيع النقد الأجنبي وانتخاب رئيس البلاد.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ “فوزي النّويري” والنائب الثاني الدكتور “إحميد حومة “وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبحسب المتحدّث الرّسمي باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” فإنّ المجلس استهلّ جلسته اليوم بمناقشة البند الأول، والمتعلّق بمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد.

وقال “بليحق” : لقد تمّ في جلسة اليوم إقرار التّعديلات، التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات على القانون رقم 6 لسنة 2018م ” قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد “، وفيما يخصّ البند الثاني من بنود جدول أعمال مجلس النواب، تم الاتفاق على إحالة مشروع قانون الأشراف على حساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي، إلى مجلس التخطيط الوطني؛ لإبداء الرأي الفني في غضون أسبوعين وإحالته إلى مجلس النواب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” ، بأنّ مجلس النواب قد شرع أيضاً اليوم في البند الأول، وهو مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد وبدأ في مناقشة ومداولة مواد ومشروع القانون، حيث استوفى مجلس النواب النقاش والحديث حول المادة الأولى والمادة الثانية وبذلك علقت جلسة اليوم .