شباب ورياضة المؤقتة تجتمع بمديري مكاتب الرّياضة في ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقدت الهيئة العامة للشّباب والرّياضة ،الاجتماع الأوّل لهذا العام بمقرها في بنغازي، مع مديري مكاتب الشباب والرياضة، التابعة لها والبالغ عددهم (22) مديرا للمكاتب بمختلف البلديات .

وناقش ــ خلال الاجتماع أمس الإثنين ــ رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بالحكومة الليبية المؤقتة “سالم أبوزريدة”، ومدير عام الهيئة “عبد المجيد سلطان”، ومدير مكتب شؤون فروع الهيئة “عثمان سعد”، مع مديري مكاتب الشّباب والرياضة، على مستوى البلاد الكثير من المواضيع التي تهم عمل المكاتب .

وقال رئيس الهيئة أبوزريدة – لأخبار ليبيا 24 – إنه تم مناقشة آلية تفعيل دور مكاتب الشباب والرياضة بالبلديات، ومناقشة الصعوبات والعراقيل التى تواجهها.

وأضاف أنه تم مناقشة العديد من المواضيع الهامة، المتعلّقة بخطّة العمل، وتفعيل مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة التى تخدم قطاع الشباب والرياضة خلال المرحلة القريبة المقبلة .

يشار إلى أنّ رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة “سالم أبوزريدة” استلم مهامه منذ شهر خلفًا للدكتور “طلال بوخطوة” .