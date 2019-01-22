تسييري طبرق يهدّد بإغلاق الميناء التّجاري في حال ثبوت تجاوزات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

هدّد رئيس المجلس التّسييري ببلدية طبرق “فرج هاشم بوالخطابية” بإغلاق الميناء التّجاريّ بالمدينة، في حالة ثبوت أي تجاوزات أو تهريب المواد المخدّرة وغيرها.

وأكّد “بوالخطابية” – في تصريح خاصّ لأخبار ليبيا 24 – أنّ ميناء طبرق التّجاري قد أستغلّ من بعض ضعاف النفوس، الّذين جلبوا الحبوب المخدّرة، المسببة في إيذاء الكثير من الشّباب .

وقد أصدر “بوالخطابية” تعليماته العاجلة لمدير الميناء، ومدير الجمارك، إلى أنّ أي تهاون سيكلف الجميع بإغلاق الميناء .

يشار إلى أنه وخلال الأشهر الماضية، قد تمّ ضبط العديد من الحاويات بالميناء، التي تحمل مخدّر الحشيش وحبوب الهلوسة، المقدرة بأكثر من 200 مليون حبة (ترامادول)أعدمت خلال السّنوات الماضية، عن طريق الأجهزة الأمنية.