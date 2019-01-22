الشرطة العسكرية تقبض على سارقي أسلاك الكهرباء بمشروع الصحابيّ في جالو

الشرطة العسكرية تقبض على سارقي أسلاك الكهرباء بمشروع الصحابيّ في جالو

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكنتِ الشرطة العسكريّة، الواحات، من القبض على سارقي الأسلاك الكهربائية بمشروع الصحابيّ في مدينة جالو.

وأفاد آمر جهاز الشرطة الزراعة، مقدم إدريس بدر، أنّ دوريّة تابعةً للشرطة العسكريّة، التي كُلفت من قبل هيئة الاستثمار العسكري بحماية المشروع، ألقت القبض على شخصينِ قادمين من إجدابيا بحوزته معدات؛ لنهب أسلاك الكهرباء.

وأكّد بدر أنّ جهازَ الشرطة الزراعيّة قام، أيضا، بمداهمة ” مفحمة ” خاصة بقطع الأشجار بطريقة غير شرعية بجالو، وأحالها إلى النيابة العامة بعد إتمام إجراءات التحقيق والاستدلال.

الجدير بالذكر أن هناك تعاون مشترك بين جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الشرطة العسكرية؛ لضبط المخالافات في نطاق بلديات الواحات جنوب شرقي البلاد.