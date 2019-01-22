نقابة معلمي ليبيا تؤكد العمل على تنفيذ قانون حقوق المعلمين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي صالح النف الاثنين، أن القانون رقم 4 الذي أقره مجلس النواب لسنة 2018 الخاص بحقوق المعلمين في طريقه إلى التنفيذ بعد مجهودات كبيرة قامت بها النقابة العامة للمعلمين بالتباحث والتواصل مع الجهات التنفيذية في الدولة.

وقال النف، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة في مدينة البيضاء- إن دور النقابة العامة لمعلمي ليبيا بخصوص حقوق المعلمين انتهى بانتهاء إصدار القانون من الجهة التشريعية، وهي مجلس النواب، ولكن المعلمين طالبوا النقابة بإكمال دورها بالضغط على الجهات التنفيذية لتنفيذ القانون في أقرب وقت.

وفي ذات السياق، طالب عدد من نقباء المعلمين في البلدليات الذي حضروا المؤتمر الصحفي – وزارة المالية بالحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني بأداء واجبهما الوطني بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018، مؤكدين أن معلمي ليبيا بمنأى عن أي تجاذبات سياسية تدور على الساحة الآن.

وأضاف النقباء خلال بيان لهم – أنه إذا تم استدعاؤهم للمشاركة أو تطلب الأمر تدخل المعلمين في أي حراك سياسي سيكون ذلك عن طريق النقابة العامة للمعلمين.

وكان مراقب قطاع التربية والتعليم ببلدية البيضاء ونقيب معلمي البلدية قد وجه دعوة للنقيب العام لمعلمي ليبيا لزيارة قطاع التربية التعليم البيضاء لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بقانون حقوق المعلمين.