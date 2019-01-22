أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح لاعب شباب الجبل، محمد صلاح، في إهداء فريقه فوزاً قاتلًا، على حساب ضيفه، الهلال بنتيجة (1-0)، في المباراة الّتي جمعت الفريقينِ، خلال الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح “الكوري”، هدف فريقه، في الدقيقة 95 من زمن المباراة، التي أقيمت أمس الإثنين، على أرضية ملعب نادي الأخضر بمدينة البيضاء.

ورفع شباب الجبل، بهذه النتيجة، رصيد فريقهم إلى 9 نقاط، بينما تجمّد رصيد الهلال عند 6 نقاط.

وخلق فريق الهلال عديد الفرص، لكنه لم ينجح في استثمارها، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة سانحة، بينما شهدتِ الدقيقة 16 فرصةً لشباب الجبل بعد تسديدة قوية من مروان احفيترتصدى لها حارس الهلال خالد المسماري.

وسدّد لاعب وسط الهلال، سعيد الككلي، كرةً في الدقيقة 34 بتسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء، لم تسفر عن أي جديد، فيما اخترق أحمد العبار الجهة اليسرى لشباب الجبل في الدقيقة 36 لكنه لم ينجح في الوصول للشباك .

ولم يفلح مروان احفيتر في استثمار كرة ثابتة في الدقيقة 52، وحاول أنس المصراتي الوصول لشباك أصحاب الأرض في الدقيقة 61،لكن كرته تصدى لها مدافع شباب الجبل قبل وصولها للشباك.

واصطدمتْ كرة مروان احفيتر الراسية بالعارضة في الدقيقة 71، وخطف المهاجم محمّد صلاح هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95؛ لينتهي اللقاء لشباب الجبل بنتيجة (1-0).