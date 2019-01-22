بلدي جالو يدين ما جاء في إحاطة سلامة ويطالب برفع حظر التسليح عن الجيش اللّيبيّ

بلدي جالو يدين ما جاء في إحاطة سلامة ويطالب برفع حظر التسليح عن الجيش اللّيبيّ ما ينقص ليبيا المصالحةُ الوطنيّة، وتفعيل قانون العفو العامّ، وإجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية، في أسرع وقت، للوصول إلى برّ الأمان..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أدان المجلس البلدي جالو، ما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتّحدة لدى ليبيا، غسّان سلامة، وتجاهله دورَ الجيش في عمليّة تحرير الجنوب.

وطالب بلدي جالو، في بيانٍ تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي ّفي أسرع وقت؛ ليتمكن من تحرير كامل التراب الليبي.

وأشار البيان إلى أنّ ما ينقص ليبيا المصالحةُ الوطنيّة، وتفعيل قانون العفو العامّ، وإجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية، في أسرع وقت، للوصول إلى برّ الأمان.

يذكر أن المبعوث الأمميّ، غسان سلامة، قدّم إحاطته، حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية، وتحدّث خلالها، عن تحسن الوضع الأمنيّ في طرابلس وعلى ضرورة توفر الظروف الملائمة؛ لعقد المؤتمر الوطني الجامع.

وتطرّق سلامة، خلال إحاطته ــ إلى تحسّن وضع الاقتصاد الليبيّ، وما تقوم به بعثة الأمم المتّحدة من مجهودات، وسط تقاعس السلطات الليبيّة؛ لمساعدة أهالي الجنوب.