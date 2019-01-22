“العربيّة لحقوق الإنسان” تُرحب باتّفاق التهدئة في طرابلس سقوط 6 ضحايا مدنيّين، من بينهم عنصر طبي، واستهداف سيارة إسعاف وإصابة المسعفين، ومقتل صحفي، في أثناء تغطيته الاشتباكات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعربتِ المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان في ليبيا، عن ترحيبها بإعلان رئيس وفد قبائل ورفلة الشيخ البرغوتي، الوصوَل لاتّفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين، قوّة حماية طرابلس واللواء السابع، المتصارعين في جنوب طرابلس .

ودعتِ المنظمة، في بيان لها، الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالاتّفاق المبرم، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، مطالبةً الأطراف المعنية بالامتثال،حالاً، لهذه الهدنة،حيث يشكل وقف إطلاق النار عنصرًا أساسًا، لتوفير المساعدات الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات، بحسب بيانها اليوم الإثنين .

وأكّد البيان، توثيق المنظمة، سقوط 6 ضحايا مدنيّين،من بينهم عنصر طبي ( مروان الزايدي )، واستهداف سيارة إسعاف وإصابة المسعفين، ومقتل الصحفي محمد الطاهر بن خليفة، في أثناء تغطيته الاشتباكات، وتعرض مدرسة الميثاق الوطني لأضرار بالطابق الثاني، إضافةً إلى أضرار لحقت بالعديد من المنازل والمحلات التجارية بمناطق “السبيعة، سوق الخميس امسيحل، قصر بن غشير ” .

ولفت البيان إلى أن الالتزام الجدي بوقف إطلاق النار مقدّمة جوهريّة؛ لاستكمال المسار الانتقاليّ؛ لعرض مُسوَّدة الدستور للاستفتاء الشعبي، وإجراء الانتخابات الرئاسيّة، والبرلمانيّة .

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل على تكثيف جهودهم لانتشال البلاد من أجواء الفوضى، التي تُعمق من مأزق الانقسام، الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلّية والمناطقيّة، مناشدةً السلطاتِ الليبيّةَ ملاحقة منتهكي القانون الدولي الإنساني، والعمل على علاج الجرحى المدنيين، و جبر ضرر المتضررين كافّة.