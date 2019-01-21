الكشف عن مكان التّحقيق مع الإرهابي المصري “عشماوي”

أخبار ليبيا 24

كشف النّاطق الرّسمي باسم الجيش الليبي عميد “أحمد المسماري” ، عن المكان الذي يجرى فيه التّحقيق مع الإرهابي المصري “هشام عشماوي” في الوقت الراهن.

وأضاف ــ في تصريحات خاصّة ــ إلى “سبوتنيك”، أنّ عشماوي لا يزال في ليبيا، تحت سلطة المدعي العام العسكري، الذي يُجري التّحقيقات مع “عشماوي” حتى هذا الوقت .

وأوضح”المسماري” أنّ المدعي العام لم يفصح حتى الآن، عن أيّ معلومات من التي أقرّ بها “عشماوي” خلال الفترة الماضية، وأنه يخضع للتحقيقات السّرية، ضمن مجموعة من الإرهابيين، الموجودين تحت سلطة المدعي العام العسكري ورجال القضاء.

وأوضح “المسماري” أنّ الجيش يتقدّم بصورة كبيرة في عملية تطهير الجنوب، وأنه سيطر على عدة معسكرات في مدينة سبها، كانت تسيطر عليها العصابات التشادية، وأنّ ذلك يجري بالتنسيق مع القيادات، ومشايخ الجنوب، وأنّ الطيران ينفّذ طلعاته الجوية من عدة قواعد تابعة لليبيا.

وأكّد أنّ الجيش أعاد مديرية أمن سبها للعمل أمس بكل طواقمها، بعد أن طُهّرت من العصابات التي كانت تسيطر على المواقع هناك.

وشدّد”المسماري” على مشاركة القوّات المسلّحة من جميع أنحاء ليبيا، أنّ الجيش لا يعبرعن مناطق جغرافية أو قبلية بعينها، وإنما هو جيش ليبيا ويسعى لتطهير الأراضي الليبية كافة.

القبض على عشماوي

في العام الماضي أعلن الجيش، يوم الإثنين الموافق من 8 أكتوبرسنة 2018م، القبض على الإرهابي المصري “هشام عشماوي”، الذي يوصف بأنه الإرهابي المطلوب الأوّل في مصر.

وقال المتحدث باسم الجيش ــ في بيان ــ إنّ قوّات الجيش ألقت القبض على الإرهابي المصري “هشام عشماوي”، خلال عملية أمنية، في مدينة درنة الليبية.

من هو عشماوي

ويعد “هشام عشماوي” من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم المرابطين، التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد في المدينة منذ فراره من مصر قبل (4) سنوات.

وشارك “عشماوي”، في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قادة ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية

سقوط أحد أفراد غرفة عشماوي

قبل أيام قال “المسماري” في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، إنّ الجيش تمكّن من قتل الإرهابي المصري “عبدالله الدسوقي” الذي ينتمي إلى مجموعة “عشماوي”، في عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية، وكتيبة طارق بن زياد فجر يوم الجمعة 18 يناير، بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي، بعد توارد معلومات بوجود عناصر إرهابية داعشية في الموقع، الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بنحو 60 كيلومترا.