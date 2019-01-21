مقتل أبزر مقاتلي عناصر داعش في عمليّةٍ عسكريّة جديدة في درنة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، عن تمكّن الوحدات العسكريّة التّابعة لغرفة عمليات <<عمر المختار>> درنة والقوّة المساندة، من القضاء على الإرهابي المدعو “عمر جمعة الشعلالي”، والإرهابي “محمد الطشاني” .

وأوضحت الغرفة، أنّ القوّات المسلّحة تمكّنت من شنّ هجومٍ عنيفٍ، على آخر معاقل الجماعات الإرهابية في درنة، وتمكّنت من قتل هؤلاء الإرهابيين .

وذكرت الغرفة، أنّ هؤلاء الإرهابيين من أخطر العناصر الإرهابية، المختبئة في حي المدينة القديمة بمدينة درنة، وذلك خلال عملية نوعية في وقت متأخر من الليلة الماضية ليوم الأحد .

ولفتت الغرفة إلى أنّ الإرهابيين ذكرت أسماؤهم في العديد من محاضر التّحقيق مع العناصر الإرهابية، التي تم القبض عليها في المدينة خلال عملية تحرير المدينة .

وأشارت الغرفة إلى أنّ الإرهابيين الاثنين كان من ضمن القيادات في تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وكان لهم العديد من العمليات، ضد القوات المسلحة والتي تسببت في قتل وإصابة العشرات من أبناء المؤسسة العسكرية .

يشار إلى أنّ القوات المسلحة تخوض معاركًا شرسة لتطهير آخر معاقل الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة في درنة .