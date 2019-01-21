التّحكم الجهوي بالمنطقة الشّرقية تعلن خروج الوحدة الغازيّة الثانية ببنغازي للصّيانة

جز بقيمة (200 ميجاوات) على مستوى المنطقة الشّرقية، ممّا سيترتب عليه طرح أحمال

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أفاد رئيس إدارة التّحكم الجهوي بالمنطقة الشّرقية المهندس “أحمد العرفي”، اليوم الإثنين، بأنّه تمّ الخروج بالوحدة الغازية الثانية، في محطة كهرباء شمال بنغازي؛ وذلك لغرض الصيانة .
وأضاف “العرفي”، أنّ الصّيانة تشمل إصلاح الأعطال القائمة، على كوابل ربط الوحدات الغازية الثانية والثالثة بجهد (220 كيلوفولت)، مع الشبكة العامة، في محطة توليد شمال بنغازي، بعدما تم استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية، فترة انطلاق عملية الكرامة .
وقال “العرفي” إنّ عملية الصّيانة سوف تستغرق خمسة أيام من تاريخ اليوم، مؤكداً بأنه سيكون هناك عجز بقيمة (200 ميجاوات) على مستوى المنطقة الشّرقية، ممّا سيترتب عليه طرح أحمال يومي من (4 إلى 5) ساعات حتى الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة .

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