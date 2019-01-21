البدء في تنفيذ إشارات المرور الذّكية في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز” رفقة رئيس قسم المرور والتّراخيص عقيد “وليد البرعصي” اجتماعًا مع رئيس المجلس التّسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” بشأن تنظيم حركة سير المركبات داخل المدينة .

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي “نضال الكاديكي”، إنّ الاجتماع الّذي عُقد ــ صباح اليوم الإثنين ــ خَلص إلى عدّة نقاط مهمة من بينها، إتخاذ حزمة من الإجراءات، بهدف التّخفيف من الازدحام في حركة سير المركبات داخل المدينة .

وأضاف “الكاديكي”، إلى أنّ الاجتماع دعا إلى تقديم الدّعم والحماية الأمنية، لأفراد جهاز الحرس البلدي، أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وفتح المسارات، ومكافحة البناء العشوائي، والعمل على منع الشّاحنات، والحافلات الكبيرة وناقلات الوقود والغاز، من الوقوف في السّاحات والميادين والطّرق والشّوارع وعلى ممرات المشاة، لما تشكّله من خطر، إضافة إلى تشويهها للمظهر العام للمدينة .

وتابع “الكاديكي” :” تمّ تحديد مُهلة نهائيّة لأصحاب المركبات الّذين يتجوّلون بمركباتهم، دون تركيب اللوحات المعدنية للمركبات، والقضاء على ظاهرة السيارات ذات الزجاج المعتم، وتقرر أيضاً تنفيذ مشروعات متمثلة في رصف الطّرق والشّوارع، وفتح المسارات، إضافة إلى طمر الحفر التي انتشرت مؤخرا بعد هطول الأمطار، على أن يكون ذلك خلال الأيام القريبة القادمة .

يشار إلى أنّ الاجتماع حضره عدد من المهندسين، في وحدة الشّؤون الفنيّة في قسم المرور والمسؤولي عن شركة الأبحاث والتطوير، وشركة ائتلاف المهندسين .

حيث اتُّفق على تنفيذ مشروعات إشارات مرورية جديدة، وصيانة ما تعطّل منها، وفق الأولويات التي يحدّدها قسم المرور والتّراخيص في المديريّة، بحيث تكون مطابقة، لأحدث المواصفات واعتماد إشارة المرور الكائنة بالقرب من بريد حي الكيش؛ لتكون عينة لبداية تنفيذ إشارات المرور الذكية .