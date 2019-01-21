للتواصل والتّعريف بالخدمات الصّحية .. وزارة الصّحة بالمؤقّتة تدشن موقعا إلكترونيا جديدا
بوابة رسميّة للصحة الليبية، بهدف التواصل والتعريف، بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن وحلقة التواصل الرسمية مع المستشفيات العامة والتعليمية
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
دشن وكيل عام وزارة الصّحة، والمكلّف بمهام الوزارة الدكتور “سعد عقوب” موقعا إلكترونيا جديدا باعتباره موقعا رسميا لوزارة الصّحة بالحكومة الليبيّة المؤقّتة (بوابة الصحة الليبية ) .
وقال “عقوب” أمس الأحد، عقب حفل تدشين الموقع الإلكتروني والذي سيكون تابعا لإدارة الإعلام والتّوعية، والتثقيف الصحي تحت رابط http://health-ministry.ly/، إنّ الموقع أنشئ ، كبوابة رسميّة للصحة الليبية، بهدف التواصل والتعريف، بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن وحلقة التواصل الرسمية مع المستشفيات العامة والتعليمية، والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بشرق وغرب وجنوب البلاد.
وأضاف “عقوب” أنّ من أهداف الموقع، ربط جسور التّواصل اليومي، كذلك عقد الدورات التدريبية والتعريفية والإرشادية، والمتابعة الحثيثة للمشاكل الصّحية ، وتقديم الاستشارات و التعاون المشترك بين كافّة الجهات الرّسمية في الدّولة .
وأشار”عقوب” إلى تطورعمل الوزارة منذ تأسيسه، وحتى يومنا الحالي، إذ تطلب تطوير العمل القيام بتدشين موقع إلكتروني جديد؛ للتمكّن من التّواصل المباشر مع مسؤولي الصّحة بالبلديات لاطلاعهم على كل جديد لخدمة المواطن، مؤكدًا أنّ مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة، تقدّر بشكل كبير تلك الأعمال، والجهود التي يقوم بها مسؤولو الصحة .
ودعا وكيل عام وزارة الصحة، جميع وسائل الإعلام ، والمواطنين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني؛ للتعرف على الخدمات المقدّمة والتّواصل مع مديري الإدارات وموظفي الوزارة في حال وجود استفسارات تحتاج إلى استشارات، وإرشادات لتقديم كافّة الخدمات .
وأعرب “عقوب” عن خالص شكره لكافة مسؤولي الصحة بالبلاد، على الأعمال والجهود «الإنسانية العظيمة» التي تقدّمها المستشفيات العامّة والتّعليمية والقرويّة وإدارات الخدمات الصّحية بالبلديات للمواطنين، مؤكدا أنّها واجب وطني واجتماعي وشرعي بغيّة تحقيق تنمية مجتمعية، قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، من خلال توفير الخدمات الصحية لكافة أطياف المجتمع.
وأضاف”عقوب” أنّ الموقع الإلكتروني الجديد، يعد حلقة وصل مع الجمهور، ونافذة عرض لأهم خدمات وفعالياته وأنشطته وانجازاته، وبوابة التّوعية الصحية التي توضح من خلالها سبل الوقاية من المشاكل الصحية الدخيلة، والاضطرابات النفسية المختلفة.