للتواصل والتّعريف بالخدمات الصّحية .. وزارة الصّحة بالمؤقّتة تدشن موقعا إلكترونيا جديدا بوابة رسميّة للصحة الليبية، بهدف التواصل والتعريف، بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن وحلقة التواصل الرسمية مع المستشفيات العامة والتعليمية