البارالمبيّة تجتمع في البيضاء لمناقشة كل ما يهمّ اتّحادها

البارالمبيّة تجتمع في البيضاء لمناقشة كل ما يهمّ اتّحادها

أخبار ليبيا24- خاصّ

عقدت الجمعيّة العموميّة للجنة البارالمبيّة الليبيّة ــ أمس الأحد ــ، في قاعة الاجتماعات بفندق التّلال في مدينة البيضاء، اجتماعها العادي الأوّل لهذا العام.

واستعرض روؤساء الاتّحادات الفرعيّة، وروؤساء اللّجان الفنيّة التّابعة للجنة البارالمبيّة تقاريرهم خلال الاجتماع، وتمّ مناقشتها والاطّلاع على الصّعوبات الّتي تواجه عمل هذه اللّجان .

وكان الاجتماع، بحضور رئيس اللجنة البارالمبيّة الليبيّة “خالد الرّقيبي”، ورئيس لجنة إدارة صندوق التّضامن الاجتماعي “أحمد إبريدان”، ونائب رئيس هيئة الشّباب والرّياضة بالحكومة المؤقّتة الأستاذ “عادل بو سلوم” برعاية الهيئة العامّة لصندوق التّضامن الاجتماعي والاتّحاد الفرعي الجبل الأخضر، للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى هامش افتتاح الاجتماع، كرّمت اللّجنة البارالمبيّة وصندوق التّضامن الاجتماعي، البطلة الدوليّة “ريحانة علي بن خليل” و البطل الدّولي “نعمان فلفل”

وبعد هذا الاجتماع، عقد الاجتماع الرّسمي للجمعيّة العمومية للجنة البارالمبيّة، ضمّ

أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الاتّحادات الفرعيّة، وتم ــ من خلاله ــ مناقشة العديد من المواضيع، أهمها ميزانية عام (2019م) وخطّة (2020م) طوكيو، ومناقشة العديد من الأمور الفنيّة الّتي تتعلّق بتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في الرّياضة.