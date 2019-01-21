النّجمة تكرّم ملاكمي النّادي لتألّقهم في بطولة ليبيا

أخبار ليبيا24- خاصّ

كرّمت إدارة نادي النّجمة، لاعبي الملاكمة في النّادي المتوّجين ، بالمراكز المتقدّمة خلال مشاركتهم في بطولة ليبيا، للعبة الّتي نظّمت في طرابلس، بداية شهر يناير الجاري .

وقال رئيس مجلس إدارة نادي النّجمة “حمد العقوري” إنّ هذا التّكريم ،جاء لتحفيز الرّياضيين حتى يقدّموا مزيدا من الجهد والعطاء لهذه المؤسّسة.

وأضاف “العقوري” في تصريحٍ لـ”أخبار ليبيا24″ أنّه كُرّم (6) رياضيين ومدرّب الفريق “شكري بن زبلح” والطّاقم الموافق له.

وحضر احتفالية التّكريم، التي أقيمت في مقرّ نادي النّجمة، عدد من الشّخصيات الرّياضيّة ومحبو لعبة الملاكمة، ورئيس أعضاء الاتّحاد الفرعي للملاكمة بنغازي.

يشار إلى أنّ النّجمة حقّق (6) ميداليات، خلال بطولة ليبيا للملاكمة (4) منها ذهبيّة وميداليتين فضيتين.