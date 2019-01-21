أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّنت كتيبة (501) استطلاع التّابعة لمنطقة طبرق العسكريّة، من إحباط عمليّة تهريب لهجرة غير شرعية في تمركز بوابة الخمسين الواقعة جنوب غرب طبرق.

وحاول المهربون القيام بعملية تمويه؛ وذلك بجعل أفراد الهجرة يتنكرون بزيٍّ نسائيٍّ (نقاب كامل ) وقام المهرّبون بحمل المهاجرين في سيارتين قادمتين من منطقة درج أقصى الغرب.

واتّفق المهربون على الهاتف ــ مع أحد الأجانب ــ لجلبهم إلى طبرق، وقبض ثمن تهريبهم من هنا، وهذا التّخطيط يدل على أنّها شبكة منظّمة تمتهن التّهريب وغيره.

و أكّد آمر الكتيبة (501) استطلاع عقيد “الصّافي السّنيني” أنّه سيتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة السّيارات، وإحالة المهربين إلى جهات الاختصاص.

وأضاف “السّنيني” أنّ أفراد الهجرة، سيتم إحالتهم أيضا إلى الجهات المخوّلة بشؤونهم، ومن ثمّ ترحيلهم إلى بلدانهم.