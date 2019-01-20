الأهلي بنغازي يخرج من الكونفدرالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اخرج فريق نصر حسين داي الجزائري ممثل ليبيا الأهلي بنغازي من الدور الــ “32” مكرر في الكونفدرالية عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب 5 جويلية في لإياب المسابقة .

سجل شويطر هدف أول لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 وعدل الأهلي في بداية الشوط الثاني من كرة ثابتة للايفواري داهو .

ونجح نصر حسين داي في تسجيل هدفاً ثانياً القاسمي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء حامت الكثير من الشكوك .

ليعود القاسمي وينجح في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 67 من الشوط الثاني .

يذكر أن مواجهة الذهاب شهدت فوز الأهلي بنغازي على نصر حسين داي بهدف مقابل لاشئ بالعاصمة التونسية .